Take-Two Interactive en grande forme

(Boursier.com) — Take -Two Interactive, l'éditeur américain de jeux vidéo connu pour 'Grand Theft Auto' et 'Red Dead Redemption', a annoncé hier soir des comptes supérieurs aux attentes assortis de prévisions rehaussées. Sur le trimestre des fêtes, le groupe a réalisé des revenus de 861 millions de dollars, pour un bénéfice net dilué GAAP de 1,57$ par action, en croissance de 10%. Sur le troisième trimestre fiscal de l'an dernier, période comparable, les revenus étaient de 930 millions. Le bénéfice ajusté trimestriel par action s'est établi à 1,24$, contre 95 cents de consensus et 1,63$ un an avant. Le niveau de net bookings dépasse largement les attentes à 814 millions de dollars, contre 888 millions un an avant. Le groupe rehausse encore sa guidance pour l'exercice 2021. Sur le trimestre entamé, le bpa ajusté est attendu à environ 57 cents pour un net bookings de 627 millions (milieu de guidance), contre 42 cents et 579 millions de dollars de consensus.