Take-Two dévisse à Wall Street

(Boursier.com) — Take-Two Interactive Software, l'éditeur américain de jeux vidéo, corrigeait hier soir de 9% après bourse à Wall Street. Les résultats dévoilés pour le troisième trimestre fiscal ont été mitigés. Le groupe a ainsi annoncé un bénéfice ajusté par action de 71 cents, à comparer à un consensus de marché de 73 cents. Le niveau de net bookings a été de 1,34 milliard de dollars contre 1,32 milliard attendu et 1,38 milliard un an auparavant. Les revenus GAAP ont été de 1,37 milliard, en retrait de 3%, alors que la perte GAAP nette a été réduite à 91,6 millions de dollars. La guidance de net bookings pour le quatrième trimestre juste entamé ressort néanmoins inférieure aux anticipations. Pour l'exercice 2024, le net bookings est attendu entre 5,25 et 5,3 milliards de dollars. Le groupe met enfin en place des réductions de coûts significatives afin d'optimiser ses marges.