Take-Two bat le consensus de profit, mais...

(Boursier.com) — Take -Two, l'éditeur américain de jeux vidéo, connu notamment pour GTA (Grand Theft Auto), a battu le consensus de profit sur le trimestre clos mais livré des revenus un peu courts. Pour le quatrième trimestre fiscal clos fin mars 2022, le groupe a dégagé un bénéfice net de 111 millions de dollars, contre 219 millions de dollars un an avant. Le bénéfice ajusté par action a été de 1,09$, contre 1,04$ de consensus. Take-Two affiche donc une belle résistance, alors que le fonds d'investissement public saoudien vient par ailleurs de doubler sa participation au capital de l'éditeur durant le trimestre passé. Le net bookings trimestriel a augmenté de 8%, avec notamment 'NBA 2K22' et 'GTA V', mais il manque le consensus.

Pour le premier trimestre fiscal juste entamé, le groupe prévoit des ventes ajustées allant de 700 à 750 millions de dollars, contre 778 M$ de consensus. Sur l'exercice, les ventes ajustées sont anticipées entre 3,75 et 3,85 milliards de dollars, également en dessous du consensus.