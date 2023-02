Take-Two : avertissement lancé !

(Boursier.com) — Take -Two Interactive, l'éditeur américain de jeux vidéo, hésitait après bourse à Wall Street hier soir. Le groupe prévoit de réduire ses coûts et dévoile des prévisions prudentes. l'éditeur de 'Grand Theft Auto' et 'Red Dead Redemption' dit opérer dans "un environnement qui est, à bien des égards, plus difficile que prévu". Strauss Zelnick, PDG du groupe, dit assumer la "responsabilité personnelle" de la réduction des perspectives et ajoute que les réservations nettes pour le troisième trimestre de 1,38 milliard de dollars étaient inférieures aux propres prévisions de la société de 1,41 à 1,46 milliard de dollars. La société prévoit des réservations nettes pour le quatrième trimestre de 1,31 à 1,36 milliard de dollars et de 5,2 à 5,25 milliards de dollars pour l'année. Le consensus annuel était de 5,45 milliards de dollars. Take-Two prévoit des revenus totaux pour le quatrième trimestre fiscal de 1,34 à 1,39 milliard de dollars, et des revenus de 5,24 à 5,29 milliards de dollars pour l'année. Les analystes interrogés par FactSet avaient estimé le chiffre d'affaires total à 1,5 milliard de dollars pour le quatrième trimestre.

Le groupe va mener un plan de réduction des coûts visant à économiser plus de 50 millions de dollars par an, en plus des 100 millions de synergies annuelles de dépenses prévues dans le cadre de la combinaison avec Zynga. Sur le troisième trimestre fiscal, Take-Two a perdu 153 millions de dollars soit 91 cents par titre, contre un bénéfice de 145 millions un an avant. Les revenus totaux ont été de 1,41 milliard de dollars contre 903 millions un an plus tôt. Le bpa ajusté a été de 86 cents. Le groupe prévoit pour le trimestre entamé un bpa ajusté allant de 60 à 70 cents, contre plus de 1$ de consensus.