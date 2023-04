Taiwan Semiconductor : une faible demande qui pourrait persister

(Boursier.com) — Taiwan Semiconductor, le fabricant taïwanais de 'semis', a battu le consensus de profit sur le trimestre clos, mais prévient dans le même temps d'une plus faible demande. Le groupe fait état pour le premier trimestre d'un bénéfice par action de 7,98 nouveaux dollars de Taïwan, contre un consensus FactSet de 7,39 nouveaux dollars taïwanais. Les revenus totalisent 508,63 milliards de dollars de Taïwan sur la période close (16,7 milliards de dollars). Le bénéfice d'exploitation s'établit à 231,2 milliards de dollars NT, battant le consensus. La marge brute atteint 56,3% et la marge opérationnelle 45,5%. Taiwan Semi a enregistré un bénéfice net de 206,9 milliards de dollars NT (6,8 milliards de dollars) pour ce trimestre de mars, contre 194 milliards de dollars NT de consensus. Le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde a déclaré que son premier trimestre avait été affecté par l'affaiblissement des conditions macroéconomiques et le ralentissement de la demande finale.

Le fournisseur de puces le plus important d'Apple prévient que la demande des industries de la téléphonie mobile et des ordinateurs restera faible pour l'heure, même si le marché se stabiliserait. TSMC dépensera tout de même jusqu'à 36 milliards de dollars pour moderniser et étendre la capacité en 2023. Alors que les consommateurs et les entreprises resserrent leurs budgets pour faire face à la flambée de l'inflation et à une éventuelle récession, Taiwan Semi s'attend à des ventes de 15,2 à 16 milliards de dollars ce trimestre, ce qui ressortirait inférieur au consensus. Le groupe prévoit sur la période une marge brute allant de 52% à 54%, ce qui serait en revanche meilleur que prévu. "Nous traversons le bas du cycle des activités au deuxième trimestre", a déclaré le directeur général C.C. Wei. TSMC s'attend à une baisse des revenus à un chiffre 'faible à moyen' en 2023.