Taiwan Semiconductor : un quatrième trimestre résistant, avant un rebond de la demande avec l'IA

(Boursier.com) — Taiwan Semiconductor (TSMC), le plus grand fournisseur mondial de puces sur commande, fournisseur majeur de Nvidia et Apple, a enregistré pour son quatrième trimestre des revenus de 625,5 milliards de dollars de Taïwan, environ 19,6 milliards de dollars américains, un peu plus élevés encore que ceux pré-annoncés il y a quelques jours, lorsque TSMC avait fait état de revenus de 625 milliards de dollars taïwanais - avec l'aide de la demande provenant des acteurs de l'intelligence artificielle. La performance est donc stable en glissement annuel, malgré la faiblesse des autres activités et notamment des smartphones. Le bénéfice par action de ce quatrième trimestre a été de 9,21 dollars taïwanais, contre 8,7 dollars taïwanais de consensus. La marge brute a été de 53%, en ligne avec le consensus, tandis que la marge opérationnelle a représenté 41,6% (41% de consensus). Les marges dépassent par ailleurs la guidance du groupe.

Concernant les perspectives, TSMC prévoit des dépenses de capitaux allant de 28 à 32 milliards de dollars cette année. Surtout, les revenus 2024 sont attendus en augmentation de 21% à 25% en dollars américains, avec la demande des marchés de l'intelligence artificielle.