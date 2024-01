Taiwan Semiconductor sauvé par l'IA

(Boursier.com) — Taiwan Semiconductor (TSMC), le plus grand fournisseur mondial de puces sur commande, fournisseur majeur de Nvidia et Apple, a enregistré pour son quatrième trimestre des revenus supérieurs aux attentes, avec la demande provenant des acteurs de l'intelligence artificielle, qui a compensé la déprime persistante des activités smartphone et PC portable. Les ventes du mois de décembre ont été de 176 milliards de dollars de Taïwan, environ 5,7 milliards de dollars américains, portant à 625 milliards de dollars de Taïwan les ventes trimestrielles, soit une performance stable en glissement annuel contre un déclin anticipé par les analystes. Le consensus était de 616 milliards de dollars taïwanais. Quoi qu'il en soit, TSMC n'a toujours pas renoué avec la croissance et les ventes de décembre affichent un recul de plus de 8% en comparaison de l'année antérieure.