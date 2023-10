Taiwan Semiconductor rassure un peu, avec la demande IA

(Boursier.com) — Taiwan Semiconductor Manufacturing Company a publié pour le troisième trimestre fiscal un recul moins prononcé que prévu de ses ventes, la demande de l'intelligence artificielle ayant partiellement compensé les difficultés des marchés smartphone et PC portable. TSMC, qui fournit notamment Nvidia et Apple, a donc réalisé sur le trimestre de juillet à septembre des revenus de 546,7 milliards de nouveaux dollars taïwanais, en déclin de 11% en glissement annuel, à comparer à un consensus d'environ 532 milliards de nouveaux dollars taïwanais. Ce chiffre d'affaires représente l'équivalent de 17 milliards de dollars. La demande a été soutenue par les centres de données et l'IA. Il s'agit aussi d'un signal relativement positif pour Nvidia, dans la mesure où TSMC est le principal fabricant sous contrat de puces accélératrices d'IA de Nvidia, qui permettent de former de grands modèles de données.

Il s'agit des ventes préliminaires de TSMC, qui annoncera le 19 octobre ses résultats pour le trimestre.