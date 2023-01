Taiwan Semiconductor : quatrième trimestre record, mais le groupe réduit ses dépenses

(Boursier.com) — Taiwan Semiconductor, le fabricant de puces taïwanais coté à Wall Street, a annoncé ce jeudi une augmentation de près de 80% de ses bénéfices trimestriels à 296 milliards de dollars taïwanais, alors que de fortes ventes de puces avancées l'ont aidé à défier un ralentissement plus large de l'industrie qui a frappé les puces de base moins chères. Les revenus du quatrième trimestre ont grimpé de 27% en glissement annuel à 625 milliards de nouveaux dollars de Taïwan. Taiwan Semiconductor a dégagé ainsi un bpa de 11,41 $NT au quatrième trimestre contre 11,10 $NT de consensus FactSet. Le chiffre d'affaires, qui équivaut à 19,9 milliards de dollars, rate en revanche le consensus FactSet et les prévisions antérieures de 19,9 à 20,7 milliards de dollars. Le bénéfice d'exploitation est de 325 milliards de dollars NT par rapport à un consensus FactSet de 319 milliards de dollars NT. La marge opérationnelle de 52% se compare à une guidance de 49-51%.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, plus grand fabricant de puces sous contrat au monde, résiste donc toujours, alors que dans le même temps, le bénéfice du rival Samsung Electronics a chuté des deux tiers pour atteindre son plus bas niveau en huit ans. TSMC domine la fabrication de certaines puces les plus avancées pour les clients haut de gamme tels qu'Apple. Néanmoins, le groupe se montre prudent et vient de réduire son plan de dépenses en capital pour 2023, soulignant la détérioration des perspectives de la demande. TSMC prévoit désormais de dépenser entre 32 et 36 milliards de dollars, contre 36,3 milliards de dollars en 2022, et prévoit des revenus au premier trimestre dans une fourchette de 16,7 à 17,5 milliards, ce qui représenterait une baisse en glissement annuel. Le management se dit toutefois convaincu d'un rebond de l'activité au second semestre, avec les lancements de produits, y compris pour des technologies telles que l'intelligence artificielle.