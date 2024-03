Taiwan Semiconductor : plus haut historique !

(Boursier.com) — Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, géant taïwanais de la fonderie de semiconducteurs, gagne encore 5% en Asie ce matin, après avoir clôture vendredi en hausse de 4,1% à Wall Street vers les 134$, pour une capitalisation de près de 590 milliards de dollars. Le titre atteint ses sommets historiques, dopé par l'engouement actuel autour de l'IA générative. Le titre prend plus de 20% cette année. Son indice asiatique de référence, le Taiex, s'affiche lui aussi au plus haut de son histoire. 'TSMC' est rappelons-le un fournisseur majeur de Nvidia et Apple. Il est l'un des principaux bénéficiaires des investissements massifs actuels dans les puces d'intelligence artificielle. Le retour à un niveau significatif de croissance de Taiwan Semi est attendu ce trimestre...