Taiwan Semiconductor Manufacturing : des chiffres qui donnent le tournis

(Boursier.com) — Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) voit de plus en plus grand. Le géant asiatique des puces, qui vient d'enregistrer un trimestre record, a nettement relevé ses projections de croissance et a dévoilé un plan d'investissement historique pour 2022, signe que la forte demande de puces à l'origine de fortes tensions dans la chaîne mondiale d'approvisionnement est loin de s'essouffler. Le principal fournisseur de puces d'Apple mise désormais sur une croissance moyenne de 15 à 20% par an au cours des prochains exercices, soit le double de ses attentes précédentes. La société s'est également fixé une nouvelle guidance de marge brute à long terme de "53 % et plus", en hausse par rapport à un objectif antérieur de "50 % et plus".

La firme taïwanaise a l'intention de dépenser entre 40 et 44 milliards de dollars pour étendre et moderniser ses capacités en 2022, soit plus de 10 Mds$ de plus qu'en 2021. TSMC, dont les usines fonctionnent à pleine capacité, investit maintenant massivement dans de nouveaux lieux de production, de Taiwan au Japon en passant par les Etats-Unis. Le programme de dépenses de TMSC est 43% supérieur à celui prévu par Intel cette année (entre 25 et 28 Mds$) alors que le groupe californien tente de combler son retard sur TSMC et de retrouver sa position autrefois dominante dans l'industrie.

Le premier fabricant mondial de puces électroniques équipe la plupart des appareils électroniques modernes, des iPhones aux téléviseurs intelligents en passant par les voitures connectées, ce qui en fait un pivot de la chaîne d'approvisionnement mondiale et un indicateur clef pour le secteur des semi-conducteurs.

TSMC a annoncé en 2021 un plan d'expansion de 100 milliards de dollars au cours des prochaines années, alors que les nouvelles technologies telles que la 5G, les véhicules électriques et les applications d'intelligence artificielle stimulent la demande de puces. La société entre dans "une période de croissance structurelle plus élevée", a déclaré le directeur général C. C. Wei lors d'une conférence téléphonique suivant la présentation des résultats. Le dirigeant semble ignorer les inquiétudes du marché concernant une potentielle offre excédentaire de puces dans les années à venir et a déclaré qu'une augmentation substantielle du "contenu en silicium" dans les gadgets technologiques aiderait TSMC à faire face aux soubresauts du marché. "Même si une correction devait se produire, nous pensons qu'elle pourrait être moins volatile pour TSMC en raison de notre position de leader technologique et de la mégatendance structurelle".

Le groupe a fait état d'un bond de 16,4% de son bénéfice net sur le trimestre clos fin décembre à 166,23 Mds$NT (6 Mds$) pour des revenus en hausse de 21,2% de 438,2 Mds$NT. La direction table sur des revenus de 16,6 à 17,2 milliards de dollars au premier trimestre 2022, contre 12,92 Mds$ au cours de la même période de l'exercice précédent.