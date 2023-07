Taiwan Semiconductor Manufacturing Company avertit, malgré l'IA !

(Boursier.com) — Taiwan Semiconductor Manufacturing Company perd 3% avant bourse à Wall Street, suite à l'avertissement lancé par le groupe. Le fabricant de puces taïwanais anticipe une baisse de 10% de ses ventes en 2023, après avoir annoncé une baisse d'un quart de ses bénéfices du deuxième trimestre. Le contexte économique pèse sur la demande de puces utilisées dans des applications aussi variées que les voitures, les téléphones portables et les serveurs. Le plus grand fabricant mondial de puces sous contrat a estimé des dépenses d'investissement pour cette année à l'extrémité inférieure d'une fourchette précédente de 32 à 36 milliards de dollars dans un contexte de défis liés à la hausse des coûts et à des perspectives économiques mondiales incertaines. TSM table sur des revenus du troisième trimestre logés entre 16,7 à 17,5 milliards de dollars, contre 15,7 milliards de dollars au trimestre précédent. Le groupe bénéficie tout de même d'une demande robuste pour sa technologie 3 nm. Enfin, le fabricant de puces est aux prises avec une pénurie de travailleurs spécialisés dans son usine de fabrication en Arizona.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co a averti que le boom actuel de l'intelligence artificielle ne suffirait pas à compenser un ralentissement plus large de l'industrie. Le fournisseur clé d'Apple et Nvidia évoque un ralentissement de la demande de semi-conducteurs. La rentabilité devrait se détériorer au cours du prochain trimestre, la marge bénéficiaire brute du fabricant de puces devant chuter entre 51,5 et 53,5% au troisième trimestre contre 54,1% au deuxième trimestre, tandis que la marge d'exploitation devrait baisser entre 38 et 40%, contre 42%. Ainsi, les vents contraires se confirment après une année 2022 exceptionnelle. TSM se montre extrêmement prudent concernant l'augmentation de la demande de puces basée sur l'intelligence artificielle. "Bien que nous ayons récemment observé une augmentation de la demande liée à l'IA, cela ne suffit pas à compenser la cyclicité globale de notre activité", a déclaré le dirigeant du groupe, C.C. Wei.

Pour le deuxième trimestre clos en juin, TSM a annoncé une baisse de 23% de son bénéfice net, première baisse sur un an depuis le deuxième trimestre de 2019. Le groupe a vu son bénéfice net décliner à 5,8 milliards de dollars environ, ce qui dépasse quoi qu'il en soit le consensus.