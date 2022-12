Taiwan Semiconductor : Joe Biden et Tim Cook en visite

(Boursier.com) — Le président américain Joe Biden va visiter l'usine de Taiwan Semiconductor, géant taïwanais de la fabrication de 'puces', en Arizona ce jour. Le groupe taïwanais prévoit rappelons-le de plus que tripler son investissement programmé dans l'usine et dans une seconde unité à 40 milliards de dollars. Biden sera donc sur le site de Phoenix ce jour, soutenant ces efforts pour renforcer la production technologique aux États-Unis. Tim Cook, directeur général d'Apple, prendra également part à l'événement, avec les dirigeants de Micron et Nvidia. Morris Chang, fondateur de TSMC, sera lui aussi de la partie. L'usine doit être opérationnelle en 2024. Les dirigeants de Taiwan Semi doivent aussi annoncer leurs plans en vue de la construction d'une seconde usine à proximité qui produira des 'puces' avancées à partir de 2026.