Taiwan Semiconductor dope ses prévisions !

(Boursier.com) — Taiwan Semiconductor Manufacturing Company gagne du terrain avant bourse à Wall Street, alors que le fabricant taïwanais de semi-conducteurs vient de rehausser ses estimations de revenus, malgré les craintes sur la demande globale. Malgré une capacité qui restera tendue cette année, le groupe table sur une flambée de la demande au deuxième trimestre. Les revenus sur la période sont anticipés entre 17,6 et 18,2 milliards de dollars, contre 13,3 milliards de dollars un an avant. Pour le premier trimestre fiscal juste clos, le bénéfice a représenté 203 milliards de dollars taïwanais, en croissance de 45% en glissement annuel et près de 10% supérieur au consensus. TSMC, fournisseur majeur d'Apple, se montre donc très optimiste pour le trimestre clos en juin, tablant sur une croissance des ventes allant jusqu'à 37%. Le groupe travaille à résorber les problèmes de supply chain et à étendre sa capacité.