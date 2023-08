T-Mobile va supprimer près de 5.000 emplois

(Boursier.com) — T-Mobile va tailler dans ses effectifs. L'opérateur télécoms prévoit de supprimer près de 5.000 emplois, soit un peu moins de 7% de ses équipes. Les postes concernés se situent principalement dans les fonctions 'corporate', de back-office et dans certains rôles technologiques. Cette restructuration se traduira par une charge avant impôts d'environ 450 millions de dollars au troisième trimestre. La firme, qui ne prévoit pas d'autre restructuration d'envergure dans un avenir prévisible, a réitéré ses objectifs 2023. "Ce qu'il faut pour attirer et fidéliser les clients coûte sensiblement plus cher qu'il y a quelques trimestres à peine", affirme le PDG du groupe, Michael Siever.