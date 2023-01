T-Mobile US veut s'offrir l'Américain Mint Mobile

(Boursier.com) — T -Mobile US envisagerait d'acquérir Mint Mobile, le fournisseur sans fil économique soutenu par l'acteur Ryan Reynolds, selon des personnes proches du dossier citées par Bloomberg. Le deuxième plus grand fournisseur de services mobiles américain serait ainsi en pourparlers avec Mint Mobile, ont déclaré les sources, qui ont demandé à ne pas être identifiées, l'affaire n'étant pas publique. Aucune décision finale n'a été prise et Mint Mobile pourrait choisir de rester indépendant ou de se vendre à une autre partie. Ryan Reynolds détient environ un quart de Mint Mobile, qui propose des forfaits de téléphonie mobile économiques sur le réseau T-Mobile à partir de 15$ par mois.

Reynolds, star de la franchise de superhéros Deadpool, est devenu copropriétaire de Mint Mobile en 2019. Il a aussi joué dans les publicités télévisées de Mint Mobile et a fortement poussé l'entreprise grâce à sa présence sur Twitter et Instagram.