T-Mobile US relève ses prévisions financières

(Boursier.com) — T -Mobile US, l'opérateur télécom américain, a battu le consensus sur le trimestre clos, avec les activités wireless et broadband. Le bénéfice net a atteint 508 millions de dollars soit 40 cents par titre, malgré les éléments non récurrents. L'Ebitda ajusté a été de 6,7 milliards de dollars, en croissance de 11% en glissement annuel. Le cash flow des activités opérationnelles a augmenté de 26% à 4,4 milliards. Le free cash flow s'est apprécié de 32% à 2,1 milliards. L'Ebitda ajusté annuel est désormais anticipé entre 26,2 et 26,4 milliards de dollars, une révision en hausse. Les coûts de fusion sont anticipés entre 4,8 et 5 milliards. Le free cash flow est attendu entre 7,4 et 7,6 milliards de dollars.