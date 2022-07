T-Mobile US dope ses prévisions

(Boursier.com) — T -Mobile US, l'opérateur télécom américain, a annoncé de solides résultat pour son deuxième trimestre et relevé ses prévisions financières. Pour le trimestre clos, les revenus de services ont grimpé de 6% à 15,3 milliards de dollars, alors que la perte nette s'est établie à 108 millions de dollars et 9 cents par titre, du fait des coûts de fusion et exceptionnels pesant pour 1,9 milliard de dollars. L'Ebitda ajusté a été de 6,6 milliards de dollars, en augmentation de 10%. Le free cash flow s'est apprécié de 5% à 1,8 milliard de dollars. Pour 2022, la guidance d'abonnements est revue en hausse. L'Ebitda ajusté est anticipé entre 26 et 26,3 milliards. L'opérateur relève aussi son objectif de synergies de fusion entre 5,4 et 5,6 milliards de dollars.