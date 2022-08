T-Mobile US : Deutsche Telekom veut devenir rapidement actionnaire majoritaire

(Boursier.com) — Deutsche Telekom, premier actionnaire de T-Mobile US avec 48,5% du capital, s'attend à devenir majoritaire bien avant 2024. L'opérateur américain, qui représente les trois cinquièmes du chiffre d'affaires du groupe allemand, a gagné des abonnés après sa fusion avec Sprint et le déploiement de son service 5G. Au cours du dernier trimestre, T-Mobile a acquis 1,7 million de clients, portant le total de sa base à 110 millions. Le directeur général de la DT, Timotheus Hoettgas, a déclaré que l'acquisition d'une participation majoritaire dans T-Mobile US était le projet stratégique le plus important du groupe à l'heure actuelle.