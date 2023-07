T-Mobile US dépasse les attentes

(Boursier.com) — T -Mobile US, l'opérateur télécom américain, a dépassé hier soir les attentes de Wall Street en matière de profits et d'abonnements, alors que les clients se tournent vers ses forfaits moins chers et ses services 5G. Depuis son acquisition de Sprint pour 23 milliards de dollars en 2020, le groupe gagne des parts de marché de manière remarquable. Il a récupéré 760.000 abonnés au téléphone postpayé sur la période close, sa meilleure performance du deuxième trimestre depuis huit ans. Les revenus du deuxième trimestre se sont tassés néanmoins de 2,6% à 19,2 milliards de dollars, un petit peu plus courts que le consensus, avec la stratégie de prix agressive. Hors éléments, le bpa a été de 1,86$ contre un consensus de 1,7$. La firme a relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année concernant la croissance des abonnés sans fil et s'attend désormais à des ajouts nets d'abonnés sans fil entre 5,6 millions et 5,9 millions. L'opérateur a vu un afflux de clients tiré par ses offres proposant une alternative aux contrats de trois ans proposés par les concurrents.