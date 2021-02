T-Mobile US bat le consensus

(Boursier.com) — T -Mobile US a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 1,03$, près du double du consensus, contre 87 cents un an auparavant. L'opérateur télécom américain a réalisé des revenus de 20,34 milliards de dollars sur la période close en décembre 2020, 2% de mieux que le consensus, contre 11,9 milliards de dollars un an plus tôt. Le groupe note que les dépenses, comprenant celles liées à la fusion avec Sprint, ont augmenté. Le bénéfice net consolidé trimestriel s'est établi à 750 millions de dollars et 60 cents par titre.