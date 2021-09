T-Mobile : Deutsche Telekom renforce son contrôle

(Boursier.com) — Deutsche Telekom va renforcer sa participation de 5,3% dans T-Mobile, la portant à 48,4%. La transaction de plus de sept milliards de dollars a été confirmée par le président du directoire du groupe allemand, Tim Höttges. Il s'agit d'un accord par échange d'actions et en cash avec le Japonais SoftBank. En échange, SoftBank, qui a cédé sa filiale américaine de téléphonie mobile, Sprint, à T-Mobile, dans le cadre d'un deal opéré début 2020, obtiendra une participation de 4,5% au capital de Deutsche Telekom, dont il deviendra le deuxième actionnaire derrière l'État allemand. Le Japonais recevra par ailleurs du cash. Notons que Deutsche Telekom a décidé de céder sa division T-Mobile Netherlands à un consortium composé d'Apax et de Warburg Pincus pour 5,1 milliards d'euros, et utilisera une partie des produits de cession pour rehausser sa participation dans TMUS.