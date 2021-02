Sysco : plongeon des profits

(Boursier.com) — Sysco , le distributeur américain de services alimentaires, a déploré pour le trimestre clos une chute de 82% de ses bénéfices. Sur le second trimestre fiscal, le bénéfice net est ressorti à 67 millions de dollars soit 13 cents par action, contre 383 millions de dollars et 74 cents par titre un an avant. Le bénéfice ajusté par action a été de 17 cents, contre 68 cents un an avant et 34 cents de consensus FactSet. Les revenus sont ressortis à 11,6 milliards de dollars environ, contre 15 milliards un an avant et 12,2 milliards de consensus. Le groupe se prépare toutefois à une reprise de la demande et se dit bien positionné.