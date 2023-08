Synopsys : toujours solide à Wall Street

(Boursier.com) — Synopsys , le groupe software américain actif dans la conception et la vérification des circuits intégrés, a dévoilé hier soir des comptes du troisième trimestre fiscal supérieurs aux attentes de marché. Le groupe a également nommé Sassine Ghazi, vétéran aux 25 années de services, en tant que directeur général. Sur le trimestre clos fin juillet 2023, Synopsys a affiché des revenus de 1,49 milliard de dollars, à comparer à un consensus de 1,48 milliard. Le bénéfice ajusté par action a été de 2,88$, à comparer à un consensus de 2,74$. Pour le trimestre entamé, les revenus sont anticipés entre 1,57 et 1,60 milliard de dollars, fourchette supérieure aux attentes, alors que le bpa ajusté devrait se situer entre 3,01 et 3,06$.