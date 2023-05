Synopsys : toujours convaincant ?

(Boursier.com) — Synopsys , le groupe software américain actif dans la conception et la vérification des circuits intégrés, a dévoilé hier soir des comptes du deuxième trimestre fiscal supérieurs aux attentes de marché. Le groupe a également relevé ses prévisions pour le reste de l'année. Sur le trimestre clos en avril 2023, Synopsys a affiché des revenus de 1,39 milliard de dollars, en croissance de 9%, tandis que le bénéfice ajusté par action a été de 2,54$, à comparer à un niveau de 2,5$ un an avant. Pour le trimestre entamé, les revenus sont anticipés entre 1,465 et 1,495 milliard de dollars, fourchette entourant le consensus, alors que le bpa ajusté devrait se situer entre 2,7 et 2,75$. Sur l'exercice, enfin, les revenus sont anticipés entre 5,79 et 5,83 milliards de dollars, alors que le bpa ajusté est attendu entre 10,77 et 10,84$. Le consensus était d'environ 10,6$ sur l'année.