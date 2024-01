Synopsys prêt à racheter Ansys pour 35 milliards de dollars !

(Boursier.com) — Synopsys , le groupe software américain, grimpe de 4% à Wall Street vers les 514$, pour une capitalisation de 78 milliards de dollars. Le groupe va s'offrir en effet Ansys dans le cadre d'une opération de 35 milliards de dollars en cash et actions, ce qui constitue pour l'heure le plus important deal technologique de la place US cette année ! Les actionnaires d'Ansys recevront 197$ en cash et 0,345 titre Synopsys par action détenue. L'opération va donner naissance à un nouveau géant des solutions de design. L'association de l'automatisation de la conception électronique de semi-conducteurs pionnière de Synopsys avec le vaste portefeuille de simulation et d'analyse d'Ansys créera donc un leader des solutions de design.

"Les mégatendances de l'IA, de la prolifération du silicium et des systèmes définis par logiciel nécessitent davantage de performances et d'efficacité de calcul face à une complexité systémique croissante. L'association des solutions EDA de pointe de Synopsys avec les capacités de simulation et d'analyse de classe mondiale d'Ansys nous permettra de proposer une approche holistique, puissante et parfaitement intégrée du silicium aux systèmes en matière d'innovation pour aider à maximiser les capacités des équipes de R&D technologiques dans un large éventail d'industries", a déclaré Sassine Ghazi, président et directeur général de Synopsys. L'opération est attendue relutive sur le bénéfice ajusté par action la deuxième année consécutive à la finalisation, puis "significativement relutive" ensuite.

Synopsys a l'intention de financer la contrepartie en cash de 19 milliards de dollars en combinant liquidités et financement par emprunt. Synopsys a obtenu 16 milliards de dollars de financement par emprunt entièrement engagé. La transaction devrait être finalisée au premier semestre 2025, sous réserve de l'approbation des actionnaires d'Ansys, de l'obtention des approbations réglementaires requises et d'autres conditions de clôture habituelles.