Synergie vise plus de 2 MdsE de chiffre d'affaires en 2020

(Boursier.com) — Après un 1er trimestre où l'activité s'était particulièrement bien tenue, la pandémie du Covid-19 a affecté fortement le marché de l'emploi en France et à l'étranger. Synergie a cependant réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 1milliard d'euros sur le semestre, inférieur de -22,8% (23,3% à périmètre et devise constants) à celui de 2019 (1,295 MdE).

Notre réactivité a conduit le Groupe à diversifier sa clientèle et à élargir ses services dans les secteurs de l'environnement, des énergies renouvelables, ainsi que le numérique, l'agroalimentaire, la logistique et le médical, afin de compenser le ralentissement des industries de l'aéronautique et, dans une moindre mesure, la construction automobile. Cette résistance a permis de limiter le repli de l'activité à 37,1% sur le second trimestre , commente le spécialise des ressources humaines.

Compte tenu d'amortissements et de dépréciation des incorporels de 5,4 ME, d'une charge financière de 1,9 ME (dont 0,9ME lié à la variation de change), le résultat avant impôt s'est établi à 22,6 ME.

Le résultat net s'élève à 10 ME démontrant la capacité de Synergie à rester bénéficiaire dans un environnement économique impacté par une crise sans précédent.

Situation financière

La structure financière s'est renforcée avec des capitaux propres de 552,9 ME et une trésorerie en très forte progression, en raison d'une diminution du besoin en fonds de roulement de 100 ME sur la période, d'investissements limités et de la décision de ne pas procéder à une distribution de dividendes

Perspectives

Dans un contexte où les ressources humaines sont au coeur du dispositif des entreprises avec une demande accrue en services et flexibilité, Synergie entend rester leur partenaire privilégié. Grâce à sa structure financière très solide, Synergie dispose en outre des atouts lui permettant de rester confiant dans sa faculté à traverser cette crise sanitaire avec pour objectif de dépasser le cap de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2020.