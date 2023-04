Synergie : sans grande réaction malgré un exercice record

(Boursier.com) — Synergie évolue peu (-0,3% à 33,6 euros) au lendemain de son point annuel. Le groupe spécialisé dans les prestations de travail temporaire a réalisé une activité consolidée record en 2022, à 2,916 milliards d'euros, en hausse de +8,1% (+7,7% à périmètre et devises constants). Le ROC atteint 138,1 ME, dont 73,2ME en France et 64,9 ME à l'International, et le bénéfice net consolidé s'établit à 88,2 ME contre 75,7 ME en 2021. Le management a confirmé ses ambitions, avec pour objectif un chiffre d'affaires de 3,2 milliards d'euros sur 2023 et une amélioration de sa rentabilité.

"Synergie a une fois de plus satisfait nos espérances en affichant un niveau d'activité historiquement haut, grâce notamment au rebond sur l'automobile et à la forte dynamique dans l'aéroportuaire ", affirme TP ICAP Midcap. Bien que la performance boursière de ces derniers mois ait été encourageante, le courtier pense que la valorisation actuelle du groupe ne reflète pas correctement ses fondamentaux, surtout compte tenu de sa forte position de cash net. Il est convaincu que Synergie a de nombreux atouts pour maintenir ses performances, même dans un environnement incertain, grâce au travail temporaire qui répond aux besoins croissants de flexibilité des entreprises. L'analyste est à l''achat' sur la valeur avec une cible de 46 euros.

La valorisation du groupe reste toujours extrêmement modeste à 3,1x l'EBITDA 2023e et 3,6x l'EBIT vs respectivement 4,4x et 5,3x pour les références historiques, note Oddo BHF. La décote vs les comparables ressort à plus de 30%, soit un niveau excessif au regard des attentes de croissance et de la solidité de la structure financière. Le broker réitère ainsi son avis 'surperformance'.