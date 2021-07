Synergie révise à la hausse son objectif de chiffre d'affaires annuel

(Boursier.com) — Avec une très nette accélération de son activité sur le second trimestre (+61,9%), Synergie affiche au terme des 6 premiers mois un chiffre d'affaires consolidé à périmètre constant de 1.280,5 ME (+28% par rapport à 2020).

Cette performance, réalisée grâce à la stratégie de diversification menée dans l'ensemble des pays où le groupe est implanté, permet d'atteindre dès le premier semestre un niveau d'activité très proche de celui de 2019 (1.295,4 ME).

De nouvelles positions ont ainsi été conquises dans des secteurs porteurs (logistique, call centers, santé, agroalimentaire, environnement, numérique et activités liées à la mutation des villes), confirmant également le recours accru à l'intérim pour répondre au besoin de flexibilité et d'agilité des entreprises.

Au cours de cette période, l'activité a de nouveau été dynamisée par l'International qui représente près de 58% du consolidé, avec un très fort développement tant en Europe du Nord (+22,1%) qu'en Europe du Sud (+47,6%) où l'Italie joue un rôle moteur avec un chiffre d'affaires de 299,5 ME représentant désormais plus de 23% de l'activité du Groupe.

En France, le chiffre d'affaires semestriel s'établit à 542,2 ME (518,8 ME hors services numériques). Au-delà des diversifications engagées, une nette reprise est attendue dans des secteurs historiquement importants, tel l'aéronautique.

Les filiales ESN ont réalisé un chiffre d'affaires de 34 ME, en hausse de 9% sur le semestre, confortant SYNERGIE dans sa décision de juin 2021 de porter sa participation dans DCS EASYWARE de 66% à 100%.

Surperformant ses prévisions budgétisées, le Groupe révise à la hausse son objectif de chiffre d'affaires annuel pour 2021 en le portant à 2,6 Milliards d'euros.

Prochain rendez-vous

Publication des résultats semestriels le mercredi 22 septembre 2021 après Bourse.