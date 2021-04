Synergie : retour de la croissance

Synergie : retour de la croissance









(Boursier.com) — Synergie a débuté l'année 2021 avec un net retour à la croissance, affichant un chiffre d'affaires consolidé à périmètre constant de 593,8 ME (+3% par rapport à 2020).

Cette performance a été réalisée grâce à la stratégie menée en France et dans l'ensemble des pays où le Groupe est implanté, permettant la conquête de nouveaux marchés dans des secteurs porteurs (logistique, call centers, santé, agroalimentaire, environnement, numérique et activités liées à la mutation des villes).

Durant ce trimestre, l'activité a de nouveau été dynamisée par l'International qui renforce ses positions tant en Europe du Nord (+5%) qu'en Europe du Sud (+21,2%) où l'Italie joue un rôle moteur avec un chiffre d'affaires de 134,4 ME (+27%), représentant désormais près de 23% de l'activité du Groupe.

En France, notre chiffre d'affaires s'établit à 250,5 ME (239 ME hors services numériques). Toutefois, le poids de certains secteurs dont l'aéronautique et l'industrie automobile où la reprise est moindre, n'a pu être totalement compensé par les nombreuses actions de diversification engagées.

Nos filiales spécialisées dans les Services Numériques ont réalisé un chiffre d'affaires de 17 ME, en hausse de 5,9% sur le trimestre.

Dans un contexte où les intentions d'embauche repartent à la hausse et où les mesures restrictives diminuent progressivement, l'intérim répond pleinement au besoin accru de flexibilité et d'agilité des entreprises.

Grâce aux investissements réalisés ces dernières années (transformation digitale, recrutement de consultants experts, formation des collaborateurs permanents et intérimaires...) et à ses engagements en tant que société responsable, le Groupe SYNERGIE confirme son objectif de réaliser un chiffre d'affaires annuel supérieur à 2,5 Milliards d'euros.

Prochains rendez-vous :

-Assemblée Générale le 24 juin 2021

-Publication du chiffre d'affaires du 2e trimestre 2021 le mercredi 28 juillet 2021 après Bourse