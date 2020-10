Synergie : reprise des ventes sur la période juillet-septembre

(Boursier.com) — Chez Synergie, après un 1er semestre fortement affecté par la pandémie de la Covid-19, la reprise observée depuis mi-mai s'est poursuivie tout au long du 3ème trimestre.

Dans ce contexte, la société a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 1.570,6 ME en retrait de 20,2% sur neuf mois.

Grâce à la stratégie de développement à l'International, engagée depuis plusieurs années, et à la diversification dans les domaines de l'environnement, des énergies renouvelables, de l'agroalimentaire et du médical, le ralentissement des industries liées à l'aéronautique et à la construction automobile a ainsi pu être compensé.

Le 3ème trimestre a également bénéficié de la relance du bâtiment et des travaux publics.

Compte tenu de l'amélioration progressive de l'activité constatée lors des premières semaines d'octobre, Synergie confirme son objectif de dépasser le cap de 2 MdsE de chiffre d'affaires en 2020.