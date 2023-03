Synergie renforce sa présence en Allemagne

(Boursier.com) — Le Groupe Synergie vient de signer un accord pour l'acquisition de Groupe Runtime.

Créé en 1985, Runtime a notamment développé des solutions innovantes de 'sourcing' afin de répondre aux besoins d'une clientèle diversifiée composée de grands comptes et de PME/ PMI. La société devrait réaliser cette année un chiffre d'affaires de l'ordre de 80 ME et dispose d'un réseau de 31 agences majoritairement dans les régions du nord et du centre de l'Allemagne.

Porté par la forte complémentarité des réseaux et des expertises, le nouvel ensemble disposera d'une implantation de près de 65 agences couvrant l'ensemble du territoire allemand.

Synergie est déjà présent sur cette géographie depuis 2011 avec sa filiale Synergie Personal Deutschland (fondée en 1977). La société a aussi déployé avec succès son expertise RH dans les régions dynamiques du sud du pays. Toutefois, grâce à cette opération Synergie va pouvoir poursuivre son développement sur le 2e marché européen, et de viser un chiffre d'affaires pour 2023 de 140 ME dans le pays. Elle s'inscrit dans la stratégie du groupe Synergie d'accompagner ses clients dans leur développement à l'international et de les faire bénéficier dans les 17 pays où le Groupe est implanté de l'ensemble des expertises et services de son offre globale de gestion des ressources humaines.

L'opération reste soumise à l'autorisation préalable de l'autorité de la concurrence allemande.