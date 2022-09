Synergie : opération de croissance externe en Pologne

(Boursier.com) — Le Groupe Synergie annonce la signature d'un accord afin d'acquérir 100% d'Interkadra. Cette opération reste soumise à l'autorisation préalable de l'Office Polonais de la Concurrence.

Dans un contexte de pénurie de main d'oeuvre, l'expertise reconnue d'Interkadra dans le secteur des services aux ressources humaines lui permet de répondre aux besoins de ses clients tant en Pologne qu'à l'International et de réaliser un chiffre d'affaires supérieur à 50 ME cette année. Synergie poursuit activement son développement en Europe en se positionnant sur le premier marché d'Europe de l'Est et en renforçant ses capacités de sourcing

Créée en 2006, Interkadra est un des leaders du travail temporaire sur le marché polonais, grâce notamment à un réseau de 16 agences situées dans les régions les plus dynamiques du pays. La société est également présente dans la mise à disposition de personnel pour de grands donneurs d'ordre en Europe de l'Ouest ainsi que dans les services d'aide à domicile en Allemagne.