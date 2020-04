Synergie : ne fait pas de prévisions pour 2020

Crédit photo © Synergie

(Boursier.com) — Le 5e groupe européen en Gestion des Ressources Humaines, Synergie, affiche un chiffre d'affaires de 2,642 milliards d'euros en 2019, en hausse de +3,6% par rapport à 2018 (+2% à périmètre et devises constants). Les investissements réalisés les années précédentes ont ainsi porté leurs fruits avec la création d'agences spécialisées et le recrutement de consultants, ainsi que la digitalisation et le développement des outils IT et des actions de formation ciblées.

Synergie affiche un résultat opérationnel courant consolidé de 121,7 ME (128,4 ME en 2018). La transformation, en France, du Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE) en allègements de charges sociales en 2019 a eu un impact défavorable de 6,7 ME sur le résultat opérationnel courant (effet de la participation des salariés) et de 13,7 ME sur la charge d'impôt soit globalement 20,4 ME sur le résultat net du groupe.

Ce dernier ressort à 63,4 ME en 2019 (82,5 ME en 2018).

La structure financière s'est renforcée, avec des capitaux propres de 544,7 ME au 31 décembre 2019, une variation du besoin en fonds roulement positive sur l'exercice de 50,1 ME et une trésorerie nette de tout endettement de 161 ME (y compris créances CICE mobilisables).

Perspectives 2020

Le Groupe affiche à fin février 2020 un chiffre d'affaires de même niveau qu'en 2019. L'épidémie de coronavirus, dont les conséquences sur l'activité de nos clients et de Synergie est difficile à appréhender à ce jour, apporte un élément d'incertitude important.

La société a donc décidé de ne pas formuler de perspectives en termes d'activité, dans l'attente d'une meilleure visibilité.

Les mesures de confinement prises récemment ont conduit le Groupe à adapter son organisation avec beaucoup de réactivité, afin de préserver ses équipes tout en assurant un service aux clients poursuivant leur activité. Des plans d'action spécifiques par pays ont été mis en place, intégrant une mise en application de dispositifs gouvernementaux destinés à préserver l'emploi et à soutenir les entreprises (chômage partiel, différés de paiement...).

Grâce à sa structure financière très solide, se matérialisant par une trésorerie élevée et la possibilité de céder les créances CICE à l'actif de son bilan (123 ME), Synergie dispose d'atouts considérables lui permettant de rester confiant dans sa capacité à traverser cette crise.

Dividende

Un prochain Directoire se prononcera courant mai sur la détermination d'un montant de dividende.