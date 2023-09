Synergie maintient le bénéfice malgré un environnement plus difficile

(Boursier.com) — Synergie a dévoilé un chiffre d'affaires semestriel de 1.511MEUR, en croissance de 5,6% par rapport à l'exercice précédent (+3,2% à devise et périmètre constants).

Le groupe a réalisé un EBITDA de 75,8 MEUR (soit 5% du chiffre d'affaires) contre 80,9 MEUR en 2022. "Cet ajustement s'explique d'une part par la pression de l'inflation et les difficultés conjoncturelles rencontrées sur certains marchés plus impactés économiquement et d'autre part par la poursuite des efforts d'investissements du Groupe pour poursuivre sa croissance et sa digitalisation".

Le Résultat Opérationnel Courant s'est établi sur le premier semestre 2023 à 63,7MEUR (4,2% du chiffre d'affaires). Le résultat opérationnel s'est établi à 61,4MEUR compte tenu d'amortissements d'incorporels limités à 2,9MEUR.

Après prise en compte d'une charge d'impôt de 20,2 MEUR, le résultat net consolidé du 1er semestre s'établit à 41,2 MEUR (dont part du Groupe 38,9 MEUR) au même niveau que celui du 1er semestre 2022 malgré un environnement économique dégradé.

Le groupe confirme la tendance entrevue au premier semestre 2023 sur sa rentabilité.