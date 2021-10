Synergie : hausse des revenus de +22,8% sur juillet-septembre

(Boursier.com) — Synergie poursuit sa croissance avec une très forte activité sur le trimestre qui franchit pour la première fois le cap de 700 ME, soit +22,8%, et affiche au terme des 9 premiers mois un chiffre d'affaires consolidé de 1.980,7 ME à +26,1% par rapport à 2020 à périmètre constant.

La société confirme son objectif d'un chiffre d'affaires annuel supérieur à 2,6 MdsE, son positionnement multisectoriel et multi-clients contribuant à sa très forte résilience.