Synergie : grimpe après un exercice historique

(Boursier.com) — Synergie gagne du terrain (+2,4% à 33,8 euros) au lendemain de l'annonce d'un chiffre d'affaires consolidé record de 2,916 milliards d'euros en 2022, dépassant celui de 2021, avec une hausse de 8,1% (+7,7% à périmètre et devises constants). Avec une structure financière très solide et un niveau élevé de trésorerie, Synergie dispose des moyens nécessaires à la poursuite de son développement et à la réalisation de nouveaux investissements stratégiques. Le Groupe Synergie s'est fixé pour objectif de réaliser en 2023 un chiffre d'affaires de 3,2 MdsE.

Oddo BHF parle d'un CA annuel totalement en ligne avec ses attentes avec un objectif supérieur à ses anticipations pour 2023. La valorisation reste toujours extrêmement modérée à 3x l'EBITDA 2023e et 3,5x l'EBIT vs 4,4x et 5,3x pour les références historiques. La décote par rapport aux comparables ressort à près de 30% vs une décote historique de 50%. Cette décote paraît néanmoins excessive alors que la structure financière reste extrêmement robuste (trésorerie nette estimée à 218 ME), souligne l'analyste, à 'surperformer' sur le dossier.

Malgré une belle remontée du titre sur les 3 derniers mois (+22,9%), IT ICAP Midcap estime toujours que la valorisation actuelle est loin de refléter les fondamentaux du groupe. Le courtier considère que Synergie dispose de nombreux atouts pour continuer à performer dans un environnement incertain, le travail temporaire étant une réponse aux besoins accrus de flexibilité de la part des entreprises. Il maintient ainsi son opinion 'achat' avec un objectif ajusté de 47 à 46 euros.