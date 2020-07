Synergie : des facturations à -37% sur le second trimestre

(Boursier.com) — Après un premier trimestre où l'activité s'est particulièrement bien tenue, la pandémie du Covid-19 a affecté fortement le marché du Travail Temporaire en France et à l'étranger.

Dans ce contexte exceptionnellement difficile, Synergie a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 1.000,6 ME, inférieur de 22,8% à 2019.

La société a diversifié sa clientèle et étendu ses services dans des secteurs tels que l'environnement, les énergies renouvelables, l'agroalimentaire, la logistique et le médical afin de compenser le ralentissement des industries liées à l'aéronautique et, dans une moindre mesure, à la construction automobile.

Cette résistance a permis de limiter le repli de l'activité à 37,1% sur le second trimestre.