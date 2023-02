Synergie : dépasse son objectif d'activité en 2022

(Boursier.com) — L 'activité consolidée de Synergie établit un nouveau record à 2,916 milliards d'euros sur l'année 2022, dépassant celui de 2021, avec une hausse de 8,1% (+7,7% à périmètre et devises constants), l'activité du 4e trimestre ayant également atteint ses plus hauts historiques.

Cette performance a été réalisée grâce à la contribution de l'ensemble des zones géographiques où le Groupe opère, avec une bonne dynamique de la France (42,9% de l'activité et 1,25 MdE de chiffre d'affaires). La contribution de l'International se stabilise à 57,1% et 1,666 MdE de chiffre d'affaires. Le poids de l'Europe du Sud reste prépondérant avec un chiffre d'affaires de 981,9 ME, dont 735,9 ME pour l'Italie (25% de l'activité du Groupe). Les solides positions acquises dans les autres zones ont été préservées.

Avec une structure financière très solide et un niveau élevé de trésorerie, Synergie dispose des moyens nécessaires à la poursuite de son développement et à la réalisation de nouveaux investissements stratégiques.

Le Groupe Synergie s'est fixé pour objectif de réaliser en 2023 un chiffre d'affaires de 3,2 MdsE.