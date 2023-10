Synergie : confirme ses perspectives

(Boursier.com) — Dans un contexte économique plus délicat, Synergie confirme la pertinence de sa stratégie et notamment de sa diversification géographique, avec un chiffre d'affaires trimestriel de 794,1 millions d'euros, en croissance de +7,8% par rapport à l'exercice précédent (+2,8% à devise et périmètre constants).

Le 3e trimestre de la France (40% du consolidé) est en croissance de +0,9%, à 320,8 ME, porté par un effet prix, dans un marché global en retrait. La croissance de l'International est de +12,9%, à 473,3 ME. Elle est portée par les acquisitions récentes en Pologne et en Allemagne qui ont un impact de +38,3 ME et par une croissance organique (hors effet change) de +4,4%.

Sur 9 mois, le chiffre d'affaires de Synergie s'établit à 2,305 milliards d'euros (+6,3%).

Malgré les difficultés macro-économiques ressenties sur la plupart des marchés où le Groupe Synergie est présent, le management se dit confiant dans sa "capacité à répondre aux besoins accrus de flexibilité et d'agilité des entreprises tout en proposant aux candidats des solutions innovantes et sécurisantes d'accès à l'emploi. Nous confirmons les perspectives annoncées lors de la communication semestrielle des comptes".