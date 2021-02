Synergie : au Top 10 des meilleures performances RSE

(Boursier.com) — Premier groupe français indépendant et 5e réseau européen de services RH (intérim, recrutement, formation, conseil, diversité), Synergie se différencie par une politique de RSE très active, évaluée chaque année, dans les différents champs de la responsabilité sociale et environnementale : égalité des chances, égalité professionnelle femmes-hommes, inclusion du handicap, insertion des personnes éloignées de l'emploi, bien-être et sécurité au travail...

Un engagement distingué, cette année encore, par l'agence de notation ESG Gaïa Rating (groupe EthiFinance), qui classe Synergie au 7e rang sur les 230 PME-ETI, cotées à la Bourse de Paris, les plus performantes en RSE. Dans le top 10 des entreprises tous secteurs confondus, Synergie arrive largement en tête de sa catégorie d'activité, les services RH.

Depuis sa création, en 2009, l'indice Gaïa surperforme chaque année le CAC 40 et le CAC Mid&Small. Il sert aujourd'hui de référence aux plus grandes sociétés de gestion pour le pilotage de leurs investissements responsables. Cet indice synthétise plus de 150 critères de notation sociale, environnementale et de gouvernance, passés au crible par les auditeurs de l'agence.

Avec un score global de 86 sur 100, Synergie améliore encore sa performance de 2019 (82 sur 100) et de 2018 (74 sur 100). Le groupe est ainsi passé de la 29e place, en 2018, à la 19e

en 2019 et à la 7e en 2020.

Cette progression met en exergue et récompense le travail de toutes les équipes du Groupe, engagées dans une démarche sociale et environnementale ambitieuse qui les motive car donne du sens à leur travail. Elle est cohérente sur la durée mais toujours ouverte à l'innovation sociale, structurée autour de quatre axes majeurs : formation et développement professionnel ; accompagnement vers l'emploi des personnes fragilisées ou en précarité ; lutte pour l'égalité professionnelle, la diversité et l'intégration du handicap ; prévention des risques et des accidents du travail , indique François Pinte, secrétaire général et responsable RSE du Groupe.

Dans le détail de l'indice Gaïa, Synergie obtient un score de 80 sur 100 en gouvernance (62 sur 100 pour le benchmark), de 88 sur 100 en social (45 pour le benchmark), de 93 en environnement (46 pour le benchmark) et de 89 en relation avec les parties prenantes (45 pour le benchmark).

Le Groupe fait tout particulièrement la différence sur les critères sociaux, entre autres le développement des compétences, avec un score de 90 sur 100 (contre 41), l'égalité des chances (82 contre 43), les conditions de travail (80 contre 45) et la santé-sécurité au travail (88 contre 27).

De leur côté, les clients de Synergie s'appuient sur l'expertise en RSE du Groupe pour renforcer leur propre démarche en la matière : ouvrir au maximum l'éventail de leurs recrutements (en intérim, CDD ou CDI), amplifier leur politique d'inclusion et de diversité, réaliser l'égalité des chances professionnelles, concevoir des solutions d'emploi innovantes et durables, anticiper leurs besoins en compétences sur des métiers en tension.

Le Groupe a aussi obtenu, en 2020, le label AFNOR de l'égalité professionnelle Femmes-Hommes, et un score de 94 sur 100 à l'Index Egalité F/H créé par la loi Avenir Professionnel. Il se classe par ailleurs, depuis six ans, dans les 2 % d'entreprises les mieux notées en RSE par l'auditeur international Ecovadis (niveau Gold). Synergie est également dans le Palmarès Le Point-Statista des 250 entreprises françaises de plus de 500 salariés les plus performantes en RSE.