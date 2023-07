Synergie : 5,7% de croissance sur le semestre

(Boursier.com) — Dans un contexte économique plus délicat, Synergie confirme la pertinence de sa stratégie et notamment de sa diversification géographique, avec un chiffre d'affaires semestriel de 1,511 milliard d'euros, en croissance de +5,7% par rapport à l'exercice précédent (+3,2% à devise et périmètre constants).

La France (43% du consolidé) confirme sa bonne performance grâce à une contribution significative de l'industrie, et en premier lieu de l'aéronautique et de l'automobile. À l'International, les performances sont en légère progression en Europe du Sud (+1,8%) où l'Italie continue à jouer un rôle moteur avec un chiffre d'affaires de 384,8 ME (+4,9%), représentant plus de 25% de l'activité du Groupe. L'Europe du Nord et de l'Est (+8,3%) et la zone hors Europe (+2,2% hors effets de change) restent solides.

Les deux activités rachetées récemment contribuent fortement à la bonne performance en Europe du Nord et de l'Est. Pour l'entreprise polonaise Interkadra acquise en novembre 2022, l'activité s'est établie à 29,3 ME sur le semestre. Le groupe allemand Runtime a réalisé un chiffre d'affaires de 9,7 ME sur les deux derniers mois (rachat en mai 2023).

Malgré les tensions du marché, le Groupe Synergie reste confiant dans sa capacité à répondre aux besoins accrus de flexibilité et d'agilité des entreprises tout en proposant aux candidats des solutions innovantes et sécurisantes d'accès à l'emploi.