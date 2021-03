Sword : versement de 4,8 Euros par action en mai prochain

Sword : versement de 4,8 Euros par action en mai prochain









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Sword affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 212,5 ME contre 213,2 ME, soit -0,3%.

L'EBITDA est de 29,5 ME vs 28,6 ME ce qui correspond à +3,1%.

La marge d'EBITDA est de 13,9% au lieu de 13,4% en 2019.

Le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée Générale de fixer le montant des dividendes 2020 à 7,2 Euros par action.

Avec une position cash nette de 105,8 ME, Sword indique avoir les moyens de poursuivre sa politique de dividendes, d'envisager une croissance interne soutenue, de financer de nouvelles initiatives et de procéder à des acquisitions, si les valorisations le permettent...

La société proposera à l'Assemblée Générale de fixer le montant des dividendes 2020 à 7,2 Euros par action.

Étant donné qu'une avance de 2,4 Euros par action a déjà été versée en septembre 2020, un complément de 4,8 Euros par action sera distribué en mai 2021, sous réserve de son approbation par l'Assemblée du 28 avril 2021.

Sur la période 2021-2024, Sword prévoit une croissance organique annuelle à 2 chiffres associée à une marge d'EBITDA de 13%.