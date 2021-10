Sword : surperformance !

(Boursier.com) — Sword publie pour le troisième trimestre 2021 un chiffre d'affaires consolidé de 55,9 ME, en croissance par rapport aux 41,8 ME de l'an dernier. La croissance organique est de 23% et la rentabilité (marge d'Ebitda) hors périmètre acquis de 13,4%. L'Ebitda est de 7,2 ME, ou 6,9 ME hors acquisition. En termes cumulés à fin septembre (YTD), la croissance organique à périmètre et taux de change constants est de +21,6% et se répartit comme suit : Software : +26,4% ; Services +21,1%. La division Software bénéficie de l'effet rattrapage par rapport à l'année 2020 du fait de son modèle licensing. De nombreux projets avaient alors été décalés. La division Services bénéficie de l'effet 'croissance embarquée'. Elle peut de fait confirmer son business plan basé sur une croissance à deux chiffres jusqu'en 2025. Le groupe "surperformera en 2021 par rapport à ses objectifs budgétés", conclut sobrement Sword.