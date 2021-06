Sword signe un beau contrat avec le Parlement européen

(Boursier.com) — Sword Technologies S.A., une filiale du Groupe Sword, en tant que membre du consortium OneCode, vient de signer un beau contrat-cadre de 54 millions d'euros avec le Parlement européen pour le développement et la maintenance de ses systèmes d'information. Ainsi, le backlog du groupe se trouve renforcé de 54 ME grâce à ce contrat ITEC-ITS19-Lot2 de quatre ans, après le succès de la livraison de services similaires sur six ans pour le Parlement européen. Sword publiera ses chiffres d'activité du second trimestre le 28 juillet.