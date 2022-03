Sword rachète le britannique Ping

(Boursier.com) — Sword annonce l'acquisition du britannique Ping un intégrateur de systèmes et un fournisseur de services managés plusieurs fois primé qui opère à partir de bureaux spécialement aménagés à cet effet et dotés d'un centre d'exploitation de réseau sur mesure. La société couvre tous les principaux marchés verticaux, à savoir l'énergie, les services financiers, l'éducation, le secteur public, la fabrication et la construction.

Ping Network Solutions prévoit un chiffre d'affaires d'environ 13 millions d'euros pour 2022.

La consolidation de cette société dans les comptes du Groupe interviendra le 1er mars 2022.