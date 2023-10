Sword : les ventes annuelles seront meilleures que prévu

(Boursier.com) — Pour le 3ème trimestre 2023, le chiffre d'affaires de Sword est de 70,6 ME et la marge d'EBITDA est de 12,1% soit 8,5 ME.

Au 30 septembre, le chiffre d'affaires consolidé est de 216,7 ME avec une marge d'EBITDA de 12,1% soit 26,3 ME.

Le chiffre d'affaires sans AAA est de 210,2 ME et la rentabilité est de 12,4%.

Le chiffre d'affaires de l'année 2023 hors AAA, sera supérieur à l'objectif annuel de 280 ME, soit plus proche de 282 ME.

Avec cette hypothèse la croissance organique de l'année sera supérieure à 18% et donc significativement supérieure au budget.

Le Business Plan établi pour les 3 prochaines années prévoit une croissance organique située entre 13 et 15%.