Sword : les analystes font mouche

(Boursier.com) — Sword campe sur les 40 euros ce vendredi, alors que le broker Oddo BHF a ajusté son objectif de 52 à 50 euros, tout en restant à 'surperformer'. De son côté, Bryan Garnier vise un cours de 51 euros en demeurant aussi à l'achat... Le chiffre d'affaires consolidé de Sword sur le premier semestre est ressorti à 146,1 ME. La croissance organique est de +24,3% à périmètre et taux de change constants, soit 9,3 points de plus que le budget, La marge d'EBITDA s'est établie quant à elle à 17,8 ME, soit 12,2%, soit 0,2 point de plus que le budget.

La Société AAA, société de recrutement et filiale du groupe en Ecosse, a été déconsolidée du compte d'exploitation le 1er Juin 2023, afin de permettre à Sword de se concentrer sur son coeur de métier. Sans AAA, l'objectif de chiffre d'affaires 2023 est de 280 ME et l'objectif de rentabilité associé de 12,5%, tout en finançant pour 1,2 ME la création de deux Business Units spécialisées en IA...