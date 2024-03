Sword : L'EBITDA ressort à 34,8 ME

(Boursier.com) — Sword annonce un chiffre d'affaires consolidé de 281,6 ME avec une croissance organique de 19% et une rentabilité (Marge d'EBITDA) de 12,3% à périmètre et à taux de change constants (hors AAA). L'EBITDA ressort ainsi à 34,8 ME.

La direction commente : "Notre croissance organique pour l'année 2023 a dépassé nos prévisions budgétaires de quatre points, un résultat significatif qui témoigne de notre dynamique d'expansion. Initialement projetée à 15%, notre croissance organique a atteint 19%.

Au cours du second semestre, notre collecte de cash a été particulièrement forte.

En prenant en compte notre portefeuille d'actions propres, notre position de trésorerie a nettement progressé, passant de 15,8 millions d'euros au 30 juin 2023 à 32,6 millions d'euros au 31 décembre 2023".

PERSPECTIVES

"Notre 'Business Plan' pour 2024-2028 réévalué, prévoit une croissance organique annuelle aux alentours de 15%, avec une rentabilité stable proche de 12%. Nous présenterons un plan stratégique détaillé lors de notre réunion SFAF le 7 mars à Paris. Sur la base de ces projections, nous envisageons un chiffre d'affaires supérieur à 320 millions d'euros pour 2024, poursuivant ainsi notre dynamique de croissance organique".

Le dividende proposé à l'Assemblée Générale Annuelle est de 1,7 euro par action.

Agenda

25/04/24 : Publication du Chiffre d'Affaires du 1er trimestre 2024;

29/04/24 : Assemblée Générale 2023.