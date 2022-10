Sword Group : vise plus haut...

(Boursier.com) — Sword se maintient sur les 40 euros ce mercredi, alors que sur le 3e trimestre, le chiffre d'affaires consolidé est ressorti à 67,9 millions d'euros contre 55,9 ME au 3e trimestre 2021. La rentabilité consolidée (marge d'Ebitda) est quant à elle de 12,2%, soit 8,3 ME, contre 12,8% et 7,2 ME un an plus tôt.

Au 30 septembre, le chiffre d'affaires consolidé s'est établi à 199,9 ME (154,9 ME un an plus tôt) avec une rentabilité consolidée de 12,8% soit 25,5 ME (20,3 ME et 13,1% un an plus tôt).

Sword Group a souligné au passage le succès des acquisitions réalisées en 2021-2022. Elles sont toutes aux normes de rentabilité du groupe et n'impactent donc aucunement la rentabilité consolidée.

Les besoins des clients restent soutenus et Sword reste reconnu sur ses marchés. Pour l'année 2022, le groupe a réévalué son objectif de chiffre d'affaires qui est dorénavant de 260 ME. De quoi pousser Bryan Garnier a ajuster le curseur de 50 à 52 euros avec un avis à l'achat.